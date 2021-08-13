Президент Кыргызстана получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 13 августа, вместе с сыном получил вторую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба президента КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Глава государства получил вторую дозу вакцины в одном из мобильных прививочных пунктов столицы.

Обращаясь к согражданам, Садыр Жапаров подчеркнул особую важность вакцинации для каждого кыргызстанца.

Он с сожалением отметил, что на сегодняшний день в Кыргызстане отмечается все еще небольшое количество вакцинированных граждан.

«Я призываю всех граждан страны быть активными и пройти вакцинацию. Нельзя оставаться в стороне, важно пройти иммунизацию от коронавирусной инфекции, чтобы победить этот вирус. Мы должны понимать, что данное заболевание очень серьезное, поэтому прошу всех кыргызстанцев еще раз быть максимально активными в этом вопросе», - обратился к гражданам страны Президент Садыр Жапаров.