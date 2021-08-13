Соцфонд Кыргызстана за январь-июль назначил пенсию более 40 тыс. гражданам
Социальный фонд за январь-июль 2021 год назначил пенсию 41017 гражданам, сообщает пресс-служба фонда, передает Trend со ссылкой на Кабар.
В том числе, за июль месяц 2021 года назначена пенсия 4619 гражданам, кроме того, произведен перерасчет пенсии по дополнительно предоставленным документам о стаже, зарплате, об учебе инвалидности 839 пенсионерам.
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