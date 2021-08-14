Кыргызстан и Австрия достигли договоренности о сотрудничестве путем передачи знаний, примеров успешной практики

На площадке Министерства экономики и финансов Кыргызстана накануне состоялась встреча заместителя министра Жарасула Абдураимова с Чрезвычайным и Полномочным послом Австрии в КР с резиденцией в городе Нур-Султан Вилли Кемпель, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе встречи стороны отметили необходимость дальнейшего углубления сотрудничества двух стран в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Абдураимов рассказал об инвестиционном потенциале Кыргызской Республики и предложил сотрудничество в области высоких технологий в сфере транспорта, здравоохранения, машиностроения. Кроме того, выразил заинтересованность в строительстве дата-центра в КР.

Посол проинформировал о заинтересованности австрийских предпринимателей в реализации коммерческих проектов в КР в области сельского хозяйства, строительства дорог.

Кроме того, стороны достигли договоренности о сотрудничестве путем передачи знаний, примеров успешной практики и обмена опытом.