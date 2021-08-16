Кыргызстан сможет принять около 1,2 тыс. этнических кыргызов из Афганистана

Кыргызстан сможет принять порядка 1 тыс. 200 беженцев из Афганистана, этнических кыргызов, если они подойдут к нашим границам. Об этом Kabar сообщила начальник управления по работе с кайрылманами и беженцами Министерства здравоохранения и социального развития Жыпара Мамбетова, передает Trend.

По ее словам, страна обязана будет принять беженцев в связи с тем, что с 1996 года является членом Конвенции Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

«Мы не прогнозируем массового наплыва беженцев, все-таки это больше коснется таких стран, как Пакистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан. Сейчас в Кыргызстане статус беженцев имеют 73 гражданина Афганистана, еще 67 подали ходатайство и ждут решения», - сказала она.

По ее словам, беженцы в основном не остаются в стране, а выезжают в третьи страны. «Например, когда в 2005 году был наплыв беженцев из Узбекистана, мы их приняли, но они выехали в основном в страны Европы и США и т.д. Государство не может предоставить беженцам жилье, они сами должны будут обустроиться, помощь предоставляется им по линии ООН. После подачи ходатайства иностранцами вопрос о предоставлении им статуса беженца решается от 6 месяцев до года», - сказала она.

Мамбетова отметила, что отсутствие паспорта или других документов, удостоверяющих личность, не является причиной отказа в предоставлении статуса потому, что человек может быть жертвой обстоятельств и есть угроза безопасности.

«Иностранцы могут обратиться в суд в случае отказа. Но если Верховный суд оставляет в силе данное решение, то иностранцы в течение месяца должны покинуть страну за свой счет или им с финансами помогает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Беженцы могут находиться в стране до получения статуса, им необходимо пройти регистрацию по месту жительства и они могут получить разрешение на работу в Департаменте внешней миграции МИД. Беженцы, которые получили свидетельство, могут находиться и работать на территории Кыргызстана», - сообщила она.