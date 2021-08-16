Национальный банк Кыргызстана возобновил обмен ветхих денег

Национальный банк КР возобновил обмен ветхих денег, продажу монет и золотых слитков, сообщает пресс-служба НБ КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.

«В связи с выпуском в обращение новой коллекционной монеты «Независимой Кыргызской Республике – 30 лет» Национальный банк КР с 16 августа 2021 года возобновляет операции по реализации нумизматических ценностей и золотых мерных слитков, а также обмен ветхих денег. Реализация коллекционных монет осуществляется в кассах учреждений Национального банка в рабочие дни с 09.00 до 15.00, а также через веб-сайт www.numizmat.nbkr.kg», - говорится в сообщении.

Напомним, что Нацбанк Кыргызстана ранее приостановил операции по обмену ветхих денег, а также по реализации золотых мерных слитков и нумизматических ценностей в целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.