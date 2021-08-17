Посол Кыргызстана вручил верительные грамоты эмиру Кувейта

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Государстве Кувейт Азамат Карагулов вручил Верительные грамоты Его Высочеству Эмиру Государства Кувейт шейху Навафу Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль Сабаху, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, торжественная церемония состоялась во дворце «Баян» с участием послов КР, Республики Корея, Федеративной Демократической Республики Непал и Республики Кипр.

В ходе двусторонней встречи Эмир Кувейта шейх Наваф Аль Сабах поздравил посла А.Карагулова с началом дипломатической миссии и выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений между двумя странами.

В свою очередь, Карагулов передал Его Высочеству шейху Навафу Аль Сабаху приветствие президента КР С.Жапарова и отметил, что кыргызская сторона придает важное значение развитию двустороннего сотрудничества с Кувейтом во всех направлениях, представляющих взаимный интерес. В этой связи он заверил, что приложит свои усилия для укрепления и расширения кыргызско-кувейтских отношений.

При этом стороны констатировали, что Кыргызстан и Кувейт связывают братские исторические и культурные узы, которые в настоящее время характеризуются планомерным развитием в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.