Кыргызстан планирует провакцинировать 70% населения до 1 января 2022 года

70 процентов населения Кыргызстана планируется провакцинировать до 1 января 2022 года, передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.

По словам министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева, сейчас вакцинировано 586 тыс. кыргызстанцев. «Есть ведомства сотрудники, которых прошли полную вакцинацию. По последним данным в стране переболели коронавирусной инфекции 38 процентов населения», - сказал он.

Он отметил, что если страна добьется вакцинации 70 процентов населения то четвертой волны COVID-19 не будет.

На 17 августа 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 341 новый случай COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По данным, из них в Бишкеке – 151, в Оше – 3, в Чуйской области – 93, в Ошской области – 1, в Таласской области – 15, в Иссык-Кульской области – 11, в Джалал-Абадской области – 22, в Баткенской области – 16.

Всего за весь период зарегистрировано 172 тыс. 668 случаев COVID-19.