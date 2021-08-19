За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 21 тыс. 91 человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 21 тыс. 91 человек, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По их данным, из них первой дозой вакцинировано 8 тыс. 653 человека, второй - 12 тыс. 438.

В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 614 тыс. 367 человек, второй дозой – 305 тыс. 516.