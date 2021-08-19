За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 21 тыс. 91 человек
За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 21 тыс. 91 человек, передает Trend со ссылкой на Kabar.
По их данным, из них первой дозой вакцинировано 8 тыс. 653 человека, второй - 12 тыс. 438.
В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 614 тыс. 367 человек, второй дозой – 305 тыс. 516.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в развитии нефтегазового комплекса – министерство
Казахстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом
Минэнерго Турции назвало планируемую сумму затрат на строительство газопровода Игдыр-Нахчыван в 2021 г. (Эксклюзив)
В Грузии было продано очередное предприятие в рамках программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса»
Рабочий визит руководства Бакинской академии хореографии в Санкт-Петербург: встречи, соглашения и планы на будущее (ФОТО)
Расходы на установку новых кассовых аппаратов в Азербайджане будут компенсироваться налоговыми обязательствами
Лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелее переносят заражение коронавирусом – кардиолог
Туркменистан всегда был и остается глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана-МИД
Азербайджанский стартап-проект подписал долгосрочное соглашение с легендой бразильского футбола (ФОТО)
Президент Турции на выставке IDEF-2021 проявил особый интерес к отечественному броневику производства TÜMOSAN (ФОТО)
Гаджи Алиев о награждении Фирдовси Умудова: «Он сыграл незаменимую роль во всех моих успехах» (ФОТО)
МСБ Азербайджана при построении информационных систем старается минимизировать капзатраты - минсвязи