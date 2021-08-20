Германия выделит Кыргызстану 110 тыс. доз вакцины от COVID-19

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в КР Габриэлу Геллил по случаю вручения копий ее верительных грамот, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в начале встречи Казакбаев поздравил Габриэлу Геллил с назначением на должность и пожелал дальнейших успехов на ответственном посту.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень кыргызско-германских отношений, состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества. Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, были обсуждены вопросы по предстоящим двусторонним мероприятиям. Особое внимание стороны уделили подготовке к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами в 2022 году, в том числе организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Отдельно было обсуждено планируемое открытие в г.Бишкек французско-германского института культуры в целях укрепления и расширения сотрудничества в культурно-образовательной сфере между странами.

Габриэла Геллил проинформировала о решении правительства Германии в рамках двустороннего сотрудничества выделить Кыргызстану вакцины в количестве 110 тыс. доз через механизм COVAX. Вопросы логистики будут обсуждены дополнительно.

В завершение встречи, Казакбаев выразил готовность кыргызской стороны в укреплении двусторонних доверительных отношений и пригласил Посла принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине Независимости Кыргызской Республики, которые запланированы на 30 и 31 августа 2021 года.