Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 244 новых случая, 6 летальных исходов

На 22 августа 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 244 новых случая COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их данным, из них в Бишкеке - 137, в Оше - 3, в Чуйской области - 45, в Ошской области - 2, в Таласской области - 6, в Нарынской области - 4, в Иссык-Кульской области - 28, в Джалал-Абадской области - 7, в Баткенской области - 12.

Всего за весь период зарегистрировано 173 тыс. 920 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровело 448 пациентов. Всего за весь период выздоровело 166 тыс. 308 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 6 летальных исходов. Всего за весь период умерли 2 тыс. 484 человека.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 405 пациента, на амбулаторном - 2 тыс. 299.