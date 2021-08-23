В Оше произошло землетрясение силой в 3,5 балла
В Ошской области 23 августа в 03:01 часов зарегистрировано землетрясение силой в 3,5 балла.
Как сообщили в институте Сейсмологии, подземные толчки ощущались в селах Кара-Тейит и Карамык Чон-Алайской района силой 3 балла и 2,5 балла в селе Шибээ, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По предварительным данным, жертв и разрушений от землетрясения не зафиксировано.
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