Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 228 новых случаев, 5 летальных исходов

На 23 августа 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 228 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 152, в Оше – 1, в Чуйской области – 27, в Таласской области – 9, в Нарынской области – 3, в Иссык-Кульской области – 26, в Джалал-Абадской области – 8, в Баткенской области – 2.

Всего за весь период зарегистрировано 174 тыс. 148 случаев заболевания COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровело 394 пациента. Всего за весь период выздоровело 166 тыс. 702 пациента.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 5 летальных исходов. Всего за весь период умерли 2 тыс. 489 человек.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 375 пациентов, на амбулаторном – 2 тыс. 159.