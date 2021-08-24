Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 199 новых случаев, 5 летальных исходов

На 24 августа 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 199 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 96, в Оше – 4, в Чуйской области – 41, в Ошской области - 1, Таласской области – 5, в Нарынской области – 9, в Иссык-Кульской области – 29, в Джалал-Абадской области – 2, в Баткенской области – 8.

Всего за весь период зарегистрировано 174 тыс. 347 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровело 444 пациента. Всего за весь период выздоровело 167 тыс. 146 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 5 летальных исходов. Всего за весь период умерли 2 тыс. 494 человека.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 266 пациентов, на амбулаторном – 2 тыс. 10.