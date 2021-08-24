МИД Кыргызстана ведет работу по налаживанию контактов с производителями вакцин
Министерством иностранных дел Кыргызстана ведется работа по поиску и налаживанию контактов с производителями вакцин от COVID-19. Об этом на брифинге по эпидемиологической ситуации сообщил советник министра иностранных дел КР Алмазбек Асанбаев, передает Trend со ссылкой на Кабар.
С его слов, данные меры связаны с новыми штаммами COVID-19.
«Мы планируем закупить вакцину американской компании «Moderna», вакцину немецкой биотехнологической компании «BioNTech» разработанной при сотрудничестве с американской «Pfizer» и китайской «Fosun Pharma» - «Pfizer/BioNTech»,а также вакцину китайского производства «Sinovac-CoronaVac», - сказал он.
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