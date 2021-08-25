Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 229 новых случаев, 4 летальных исхода

На 25 августа 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 229 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 102, в Оше – 7, в Чуйской области – 46, в Ошской области - 8, Таласской области – 3, в Нарынской области – 12, в Иссык-Кульской области – 27, в Джалал-Абадской области – 14, в Баткенской области – 10.

Всего за весь период зарегистрировано 174 тыс. 576 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровело 444 пациента. Всего за весь период выздоровело 167 тыс. 590 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 4 летальных исхода. Всего за весь период умерли 2 тыс. 498 человек.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 260 пациентов, на амбулаторном – 1 тыс. 794.