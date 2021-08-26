Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 237 новых случаев, 5 летальных исходов

На 26 августа 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 237 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 111, в Оше – 2, в Чуйской области – 52, в Ошской области - 6, Таласской области – 7, в Нарынской области – 7, в Иссык-Кульской области – 33, в Джалал-Абадской области – 11, в Баткенской области – 8.

Всего за весь период зарегистрировано 174 тыс. 813 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровело 422 пациента. Всего за весь период выздоровело 168 тыс. 12 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 5 летальных исходов. Всего за весь период умерли 2 тыс. 503 человека.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 215 пациентов, на амбулаторном – 1 тыс. 643.