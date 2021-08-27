Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 196 новых случаев, 4 летальных исхода

На 27 августа 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 196 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 65, в Оше – 2, в Чуйской области – 33, в Ошской области - 7, Таласской области – 10, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 36, в Джалал-Абадской области – 26, в Баткенской области – 12.

Всего за весь период зарегистрировано 175 тыс. 9 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровело 386 пациентов. Всего за весь период выздоровело 168 тыс. 398 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 4 летальных исхода. Всего за весь период умерли 2 тыс. 507 человек.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 184 пациента, на амбулаторном – 1 тыс. 481.