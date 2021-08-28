Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан сотрудничают в укреплении верховенства закона

В рамках проекта «Укрепление верховенства закона в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане» проведен семинар для специалистов, занимающихся уголовными делами в судебной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Олий Мажилиса (парламента) по правам человека (Омбудсмена), передает Trend со ссылкой на Кабар.

Целью данного мероприятия является обсуждение использования альтернативных мер, не связанных с тюремным заключением в странах Центральной Азии, организация мониторинговых посещений пенитенциарных учреждений, обмен опытом по эффективной организации работы службы пробации, разработка предложений по дальнейшему совершенствованию системы путем анализа результатов.

В семинаре приняли участие около 50 представителей института омбудсменов, правоохранительных органов, судьи и эксперты международных организаций и работники СМИ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Выступавшие отметили, что для обеспечения исполнения судебных решений по приговорам, не связанным с лишением свободы, особое внимание следует уделять характеру преступлений осужденных, уровню их социальной опасности и поведению. При этом необходимы оказание социально-правовой и психологической помощи для предотвращения повторных преступлений со стороны лиц, находящихся под надзором, а также работа по социальной адаптации и профориентации.

В ходе международного мероприятия участники выразили свое мнение об использовании альтернативных мер, не связанных с тюремным заключением, о судебных разбирательствах, мониторинговых посещениях пенитенциарных учреждений и улучшении службы пробации.

Меропритие организовано при содействии Фонда демократии ООН (UNDEF) и Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии.