Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 28 ноября

Кыргызстан 29 августа 2021 08:51 (UTC+04:00)
Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 28 ноября

Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета)». Об этом, как передает Trend со ссылкой на 24KG, сообщает пресс-служба президента.

Указом 28 ноября 2021 года определяется днем проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша нового созыва.

Согласно Конституции Кыргызской Республики, принятой на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года, Жогорку Кенеш состоит из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет. Порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша определяется конституционным законом. 27 августа 2021 года вступил в силу конституционный Закон «О внесении изменений в конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», который предусматривает новый порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша.

Согласно внесенным изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша по смешанной избирательной системе.

54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

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