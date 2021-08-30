Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 152 новых случая, 6 летальных исходов

На 30 августа 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 152 новых случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 67, в Оше – 1, в Чуйской области – 19, в Таласской области – 4, в Иссык-Кульской области – 43, в Джалал-Абадской области – 6, в Баткенской области – 12.

Всего за весь период зарегистрировано 175 тыс. 589 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровело 300 пациентов. Всего за весь период выздоровело 169 тыс. 417 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 6 летальных исходов. Всего за весь период умерли 2 тыс. 524 человека.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 136 пациентов, на амбулаторном – 1 тыс. 71.