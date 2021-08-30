За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 3 тыс. 87 человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 3 тыс. 87 человек. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Республиканском штабе.

По их данным, из них первой дозой вакцинировано 893 человека, второй - 2 тыс. 194.

В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 676 тыс. 330 человек, второй дозой - 434 тыс. 972.