За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 3 тыс. 87 человек
За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 3 тыс. 87 человек. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Республиканском штабе.
По их данным, из них первой дозой вакцинировано 893 человека, второй - 2 тыс. 194.
В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 676 тыс. 330 человек, второй дозой - 434 тыс. 972.
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