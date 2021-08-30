Президенты Кыргызстана и Турции провели телефонный разговор

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 30 августа провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана.

Главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в политической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тепло поздравил Садыра Жапарова с предстоящим 30-летием независимости страны.

Он выразил готовность продолжать совместное сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Садыр Жапаров в свою очередь высоко оценил значительный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией и укрепление отношений между странами.

Он поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поздравление с Днем независимости Кыргызстана и в свою очередь поздравил народ Турции с Днем Победы, который отмечается 30 августа.

Также Садыр Жапаров выразил благодарность за открытие памятника Манасу Великодушному в г. Анкара, которое намечено на завтрашний день и приурочено к 30-летию независимости Кыргызской Республики.

По словам Президента Садыра Жапарова, данное событие имеет большое символическое значение для Кыргызстана.

Кроме того, в разговоре была затронута и тема восстановления поврежденных домов во время событий на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области, в чем Турция оказала посильную поддержку и свою помощь.