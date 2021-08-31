Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 145 новых случаев, 4 летальных исхода

На 31 августа 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 47, в Оше – 2, в Чуйской области – 31, в Таласской области – 7, в Нарынской области- 3, в Иссык-Кульской области – 40, в Джалал-Абадской области – 5, в Баткенской области – 10.

Всего за весь период зарегистрировано 175 тыс. 734 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровело 360 пациентов. Всего за весь период выздоровело 169 тыс. 777 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 4 летальных исхода. Всего за весь период умерли 2 тыс. 528 человек.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 71 пациент, на амбулаторном – 914.