В первом полугодии 2021 года денежные переводы в КР выросли на 31,1%

Приток денежных переводов в Кыргызстан за январь-июль 2021 года повысился на 31,1 %. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Отмечается, что таким образом денежные переводы в первом полугодии 2021 года сложились на уровне около 1,1 млрд долларов.