В Кыргызстане в августе инфляция составила 14,1%

В Кыргызстане в августе 2021 года потребительские цены выросли в годовом выражении на 14,1 %. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Отмечается, что с начала года рост потребительских цен сложился на уровне 6,3 %. При этом сезонное снижение цен на фрукты и овощи внесло дефляционный эффект в сложившуюся динамику инфляции.

Возможное увеличение стоимости ряда административных цен и тарифов может внести дополнительный вклад в общую инфляцию в 2021 году.