В Кыргызстане среднемесячная зарплата составила 229,5 доллара

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе-июне 2021 года (без учета малых предприятий) составила 19 тыс. 395 сомов. Об этом говорится в Информационной бюллетени КР по продовольственной безопасности и бедности Нацстаткома, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Согласно документу, этот показатель по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличился на 7,9 процента, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, уменьшился на 2,6 процента.

Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком КР, среднемесячная заработная плата одного работника в январе-июне 2021г. составила 229,5 доллара.

В июне т.г. по отношению к июню прошлого года отмечалось понижение темпов роста как реальной, так и номинальной заработной платы.

В январе-июне т.г. заработная плата работников внебюджетной сферы превысила заработную плату работников бюджетной сферы в 1,6 раза.