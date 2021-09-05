Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 126 новых случаев, 4 летальных исхода

На 5 сентября 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Kabar, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 46, в Чуйской области – 25, в Таласской области – 10, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 38, в Джалал-Абадской области – 4, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период зарегистрировано 176 тыс. 473 случая.

За сутки от коронавируса выздоровели 127 пациентов.

Всего за весь период выздоровело 170 тыс. 523 пациента.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 4 летальных исхода.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 550 человек.

На стационарном лечении находятся 875 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 73 пациента.