За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли почти 3 тыс. человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 2 тыс. 999 человек. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Республиканском штабе.

По их данным, из них первой дозой вакцинировано 1 тыс. 91 человек, второй – 1 тыс. 908.

В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 701 тыс. 155 человек, второй дозой – 480 тыс. 957.