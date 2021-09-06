За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли почти 3 тыс. человек
За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 2 тыс. 999 человек. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Республиканском штабе.
По их данным, из них первой дозой вакцинировано 1 тыс. 91 человек, второй – 1 тыс. 908.
В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 701 тыс. 155 человек, второй дозой – 480 тыс. 957.
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