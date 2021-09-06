Президент Кыргызстана сменил министра обороны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от должности министра обороны Таалайбека Омуралиева и назначил на это место Бактыбека Бекболотова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кыргызского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Омуралиев Таалайбек Барыктабасович освобожден от занимаемой должности министра обороны Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Новым главой ведомства назначен Бактыбек Бекболотов.