За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли почти 14 тыс. 629 человек
За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 14 тыс. 629 человек. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Республиканском штабе.
По их данным, из них первой дозой вакцинировано 6 тыс. 292 человека, второй – 8 тыс. 337.
В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 714 тыс. 26 человек, второй дозой – 497 тыс. 664.
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