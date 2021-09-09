Приток иностранных инвестиций в Кыргызстан значительно увеличился

Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан в январе-июне 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился в 2 раза и составил более 321 млн долларов, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает Нацстатком, в структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с I полугодием прошлого года отмечалось увеличение притока всех составляющих, за исключением взносов в собственный капитал, объемы которых сократились на 4,9 %.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (более 97 %) направлен в предприятия геологоразведки, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, сферу финансового посредничества и страхования, информации и связи, а также оптовой и розничной торговли.

При этом, объем инвестиций, направленных в геологоразведку, увеличился в 3,9 раза, предприятия обрабатывающих производств – в 1,5 раза, добычи полезных ископаемых – в 5 раза, информации и связи – на 27,8 %, оптовой и розничной торговли – на 30 %, в то время как инвестиции в сферу финансового посредничества и страхования снизились на 12,6 %.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с январем-июнем 2020 года увеличились в 2 раза, в основном, за счет их роста из Германии в 10,2 раза (финансовое посредничество и страхование, обрабатывающие производства), Кипра – в 5,7 раза (обрабатывающие производства), Великобритании – в 3,5 раза (геологоразведка), Турции – в 3,0 раза (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства), Китая – в 2 раза (геологоразведка, добыча полезных ископаемых), (Швейцарии – в 1,7 раза (информация и связь) и Нидерландов – на 21,8 % (обрабатывающие производства, финансовое посредничество и страхование, информация и связь).

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (31,8 %), Турцию (19,3 %), Нидерланды (11,4 %) и Великобританию (10,1 %).

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в сравнении с январем-июнем 2020 года увеличились в 1,8 раза, в основном, за счет их роста из Азербайджана в 11,0 раза (здравоохранение, оптовая и розничная торговля), России – в 3,0 раза (обрабатывающие производства, обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, оптовая и розничная торговля) и Казахстана – на 18,6 % (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля).

По сравнению с I полугодием 2020 года объемы поступления прямых иностранных инвестиций увеличились в предприятия Таласской области – в 11,1 тысяч раз, Ошской области – в 15,4 раза, Джалал-Абадской области – в 6,5 раза, Иссык-Кульской области – в 4,1 раза, Чуйской области – на 1,9 % и г. Бишкек – на 12 %.

За истекший период в общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходился на предприятия Джалал-Абадской области – более 43 %, г.Бишкек – около 31 %, а также Чуйской области – около 16 %.