Представители Кыргызстана примут участие в Международном форуме по Центральной Азии в Ташкенте

Делегация Кыргызстана во главе с министром культуры, информации, спорта и молодежной политики страны Кайратом Иманалиевым примет участие в Международном форуме «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций», который пройдет в рамках Недели культурного наследия в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В составе кыргызской делегации - доктор философских наук, профессор Кыргызско-Узбекского Международного университета имени Б.Садыкова Аида Балтабаева, член Национального союза писателей КР Бeгижан Ахмедов и руководитель сектора исследований культурного наследия Института истории и культурного наследия НАН КР Бакыт Аманбаева.

V Конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана «Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового Ренессанса» состоится с 13 по 21 сентября.

В мероприятии примут участие более 350 ученых и экспертов из 46 стран мира - ведущие востоковеды, корановеды, эксперты, исследователи, специалисты по рукописям и миниатюрам и представители зарубежной и местной СМИ.