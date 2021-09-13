Внешнеторговый оборот Кыргызстана с начала года составил $3,8 млрд

Объем внешней и взаимной торговли товарами, по предварительным данным, в январе-июле 2021 года составил 3,8 млрд долларов и по сравнению с январем-июлем 2020 года увеличился на 19,6%. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления экономической статистики и национальных счетов Нацстаткома Эльвира Исенкулова, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, при этом экспортные поставки уменьшились на 16,5%, а импортные поставки напротив увеличились на 40,3%.

«Товарооборот со странами Евразийского экономического союза в январе-июле 2021 года составил 1,8 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 26%. При этом объемы экспортных поставок выросли на 40,8%, а импорта — на 21,7%. Наибольшая доля взаимной торговли со странами ЕАЭС пришлась на Россию — 64,8% и Казахстан — 32,8%», - сообщила она.