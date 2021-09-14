Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан с начала года увеличился на 95,4%

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Кыргызстан за 1 полугодие 2021 года увеличился на 95,4% и составил 321,3 млн долларов. Об этом на пресс-конференции в агентстве Кабар сообщил заместитель министра инвестиций КР Нурадил Баясов, передает Trend.

По его словам, из них:

- Профессиональная деятельность - 35,4%;

- Обрабатывающие производства - 35,4%;

- Добыча полезных ископаемых - 22,5%;

- Обрабатывающие производства - 19,3%.

«В свою очередь, напомним, в 2020 году приток ПИИ составил 537,5 млн долларов и снизился на 50,1 % в связи с пандемией COVID-19», - сказал он.

Вдобавок, замглавы министерства инвестиций указал, что проводиться следующая работа:

- Реформирование торгово-промышленной палаты;

- Пересматривается концепция свободной экономической зоны;

- Разработан и согласовывается проект по постановления «По досудебному урегулированию инвестиционных споров»;

- Разработан и согласовывается проект постановления по созданию Института экспертизы и подготовки инвестиционных проектов;

- Разработан и согласовывается проект постановления по Взаимодействию госорганов в сфере инвестиций;

- Разрабатывается новая редакция Закона об инвестициях в КР.