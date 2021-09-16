Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 95 новых случаев, 3 летальных исхода
На 16 сентября 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 95 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Республиканском штабе.
По их данным, из них в Бишкеке – 57, в Оше - 2, в Чуйской области – 23, в Нарынской области – 1, в Иссык-Кульской области – 10, в Джалал-Абадской области – 8, в Джалал-Абадской области - 4.
Всего за весь период зарегистрировано 177 тыс. 484 случая.
За сутки от коронавируса выздоровело 135 пациентов.
Всего за весь период выздоровели 171 тыс. 902 пациента.
За сутки от COVID-19 зарегистрировано 3 летальных исхода.
Всего за весь период умерли 2 тыс. 581 человек.
На стационарном лечении находятся 594 пациента. На амбулаторном лечении - 941 пациент.
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