Глава Минздрава Кыргызстана прогнозирует подъем заболеваемости COVID-19 в конце ноября-декабря

Увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в конце ноября-декабря. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, сейчас в стране доминирует «дельта» штамм COVID-19 – это 66,6%.

«Вирус тоже хочет жить, мутирует. Призываю население не расслабляться и соблюдать санэпидправила. Сейчас начался учебный процесс, потом пройдут выборы в Жогорку Кенеш, где будет скопление людей. Заболеваемость коронавируса можно остановить, если 70% населения пройдут вакцинацию, для этого сейчас министерство здравоохранения прилагает все усилия», - сказал он.