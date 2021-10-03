В Кыргызстане за сутки выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19

На 3 октября 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Всего за весь период зарегистрировано 178 тыс. 740 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровело 86 пациентов.

Всего за весь период выздоровело 173 тыс. 471 пациент.

За сутки от COVID-19 никто не умер.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 607 человек.

На стационарном лечении находится 436 пациентов, на амбулаторном лечении - 743.