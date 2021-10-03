Кыргызстан сможет преодолеть дефицит энергии к 2024-2025 годам - президент Жапаров

Сейчас мы получаем электроэнергию из Туркменистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, написал на своей странице в Facebook президент Садыр Жапаров.

По его словам, на днях Таджикистан тоже представил свои предложения и начал поставки.

"Казахстан и Узбекистан также поставляют электричество в соответствии с предыдущими договоренностями.

Мы не сегодня начали импорт из соседних стран. Оказывается, мы импортируем электроэнергию с 2010 года по настоящее время. Спросите, какова была цена импорта до этого момента? С 2014 года один киловатт покупали за 5 сомов, а населению продавали за 0,77 тыйынов. Разница покрывалась за счет народа, точнее за счет казны. Расходы составили несколько миллиардов сомов. Я пресек эти злоупотребления и халатность.

По поему поручению Министр энергетики попросил людей экономить электричество и выключать свет днем, чтобы сохранить объем воды в «Токтогулке». Эту воду мы не используем для полива, ее используют Узбекистан и Казахстан. Мы используем только для выработки электромощностей. Если использовать в своих интересах только ради выработки электромощностей, то на зиму воды в «Токтогулке» нам хватит с лихвой. Но тогда весной нам придется закрыть «Токтогулку» до зимы, чтобы заполнить водохранилище. Если мы сделаем так, то соседние страны летом останутся без воды, у них произойдет засуха, что будет иметь серьезные последствия для всех нас. Вот почему нам нужно также заботиться о наших соседях. Соответственно, они нам помогают с электроэнергией. А если говорить о наших гражданах, которые не рационально используют электроэнергию, то им электричество обходится очень дешево",- написал он.

Жапаров отметил, что за последние 10 лет Кыргызстан не построил ни одной гидроэлектростанции, а численность населения растет: "Естественно, спрос на электроэнергию вырос втрое.

Сейчас мы начали строить гидроэлектростанции собственными силами. Даст Бог, мы сможем преодолеть дефицит энергии к 2024-2025 годам и начнем экспорт",- заявил глава государства.