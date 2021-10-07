Посол Кыргызстана обсудил с казахским министром двустороннее сотрудничество

Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев провел встречу с министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешевым, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в водно-энергетической сфере и в области охраны окружающей среды, а также ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан и 9-го заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного Совета, состоявшихся в марте и апреле т.г., по вышеуказанным направлениям сотрудничества.

Министр Брекешев поздравил посла Дюшекеева с назначением на должность и пожелал успехов на этом ответственном посту.