Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества с ЕС

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 октября, принял делегацию Европейского Союза (ЕС) во главе со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала, передает Trend со ссылкой на Kabar.

На встрече Глава государства отметил, что Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества с Европейским Союзом, который является важным внешнеполитическим партнером страны. В этой связи он добавил, что намерен посетить с визитом Брюссель и обсудить с руководством Европейского Союза весь спектр совместной повестки сотрудничества.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества, Садыр Жапаров обозначил торгово-экономические связи, инвестиции и финансово-техническое сотрудничество. Стороны договорились провести на высоком уровне Первый экономический форум Центральная Азия — Европейский Союз, который состоится 5 ноября 2021 года в Бишкеке, с участием руководства государств Центральной Азии и ЕС, представителей бизнеса и финансовых институтов.

Касаясь тем демократии, прав человека и гражданского общества, Глава государства подчеркнул, что в стране указанным вопросам и свободе слова уделяется большое внимание — представители СМИ не подвергаются преследованиям за высказываемые мнения, Кыргызстан не намерен сворачивать с демократического пути.

Пользуясь случаем Президент Садыр Жапаров пригласил наблюдателей от ЕС принять участие в мониторинге за предстоящими парламентскими выборами в стране и еще раз выразил готовность к активному диалогу и взаимодействию с европейскими партнерами, в том числе и в рамках стратегии ЕС в Центральной Азии.

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала отметила, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Кыргызстаном и ЕС находятся на высоком уровне, и со своей стороны ЕС готов к продолжению интенсивного взаимодействия.

Она подчеркнула, что европейская сторона ожидает визита Президента Садыра Жапарова в ЕС в текущем году.

Говоря о региональной безопасности, Терхи Хакала выразила поддержку инициативам кыргызской стороны по оказанию гуманитарной помощи народу Афганистану.

В свою очередь, спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор с удовлетворением добавил о лидерстве Кыргызстана по демократическим преобразованиям и состоянию прав человека в стране.

Европейская сторона с учетом больших планов в совместной работе, еще раз выразила готовность и заинтересованность к плодотворному и комплексному сотрудничеству по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.