Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 91 новый случай, 3 летальных исхода

На 14 октября 2021 года всего по республике за сутки зарегистрирован 91 новый случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 57, в Оше - 3, в Чуйской области – 17, в Ошской области - 1, в Таласской области - 1, в Нарынской области - 1, в Иссык-Кульской области – 9, в Джалал-Абадской области - 2.

Всего за весь период зарегистрировано 179 тыс. 583 случая.

За сутки от коронавируса выздоровело 87 пациентов.

Всего за весь период выздоровело 174 тыс. 407 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 3 летальных исхода (граждане были не вакцинированы).

Всего за весь период умерли 2 тыс. 627 человек.

На стационарном лечении находятся 455 пациентов, на амбулаторном - 596.