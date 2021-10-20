В Кыргызстане первую дозу вакцины от COVID-19 получили 920 тыс. 319 человек

В Кыргызстане всего вакцинацию от COVID-19 первой дозой прошли 920 тыс. 319 человек, второй дозой - 699 тыс. 142. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Республиканском штабе.

Так, по их данным, за последние сутки всего вакцинировано 13 тыс. 249 человек, из них первым компонентом - 6 тыс. 996 человек, вторым компонентом – 6 тыс. 253.

В свою очередь, по словам заведующей отделом организации медицинской помощи и электронного здравоохранения столичной мэрии Бакытбюбю Шамыркановой, в столице всего вакцинировано первой дозой 180 тыс. 650 человек, или 26% от целевого населения, второй дозой – 89 тыс. 37, или 21% от целевого населения.

Уточняется, что из всех привитых в Бишкеке:

- медицинские сотрудники – 7 тыс. 337;

- сотрудники сферы образования – 6 тыс. 408;

- государственные служащие – 7 тыс. 411;

- представители правоохранительных органов – 2 тыс. 767;

- граждане старше 60 лет – 16 тыс. 488;

- граждане с хроническими заболеваниями – 1 тыс. 628;

- студенты и школьники – 2 тыс. 496;

- беженцы – 5;

- другая категория граждан – 64 тыс. 110.

«За прошедшие сутки вакцинацию от COVID-19 в столице прошли 944 человека, из них первой дозой привито 484 человека, второй дозой – 460»,- сказала она.

Напомним, в Бишкеке всего развернуто 80 временных привычных пунктов вакцинации населения: в Центрах семейной медицины (ЦСМ), в филиалах ЦСМ, в железнодорожной поликлинике, в поликлинике строителей, в клинической больнице управления делами президента и правительства КР, в спортивно-реабилитационном центре, в частных поликлиниках, в образовательных учреждениях, в торгово-развлекательных центрах, в центрах обслуживания населения Ленинского и Свердловского района, и в санитарно-карантинном пункте международного аэропорта «Манас».