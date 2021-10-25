Кыргызстан планирует получить у АБР $80 млн на поддержку бюджета

Кыргызстан планирует получить у Азиатского банка развития (АБР) 80 млн долларов США на поддержку бюджета. Соответствующее распоряжение об одобрении заключения по кредитному соглашению между КР и АБР подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Согласно заключению кабмина кредитное соглашение между КР и АБР (Программа продвижения экономической диверсификации - Подпрограмма 2) и Грантовое соглашение между КР и АБР (Программа продвижения экономической диверсификации - Подпрограмма 2), подписанные 4 октября 2021 года в городе Бишкек, соответствуют нормам Конституции и законодательства КР и не противоречат вступившим в установленном законом порядке в силу международным договорам, участницей которых является КР.

Ранее указанные соглашения были одобрены решениями Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша от 24 июня 2021 года и Комитета по международным делам, безопасности и обороне Жогорку Кенеша от 23 июня 2021 года.

Программа продвижения экономической диверсификации направлена на поддержку устойчивого экономического роста в Кыргызстане путем создания условий для повышения торговой и инвестиционной конкурентоспособности, поддержки малого и среднего бизнеса и обеспечения рабочих мест. Программа состоит из следующих основных направлений политики или областей применения: (I) Торговая и инвестиционная конкурентоспособность, (II) Развитие малого и среднего бизнеса, (III) Государственно-частное партнерство, (IV) Развитие навыков, связанных с отраслями, (V) Повышение устойчивой финансовой и социальной защиты для обеспечения стабилизации и восстановления после коронавирусной инфекции.

В рамках указанных соглашений КР будет предоставлена финансовая помощь в размере 80 млн долларов США на кредитной и грантовой основе (10,7 млн долларов США - грант и 69,3 млн долларов США - кредит).

Финансовые средства предназначены для поддержки республиканского бюджета.

В соответствии со статьями 11 и 12 Закона КР «О международных договорах Кыргызской Республики» указанные соглашения вносятся на ратификацию в Жогорку Кенеш.

Как отмечается, ратификация указанных соглашений каких-либо негативных финансово-экономических и иных последствий, а также дополнительного финансирования из государственного бюджета КР за собой не повлечет.