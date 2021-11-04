USAID выделил 2,8 млн долларов США на кампанию по вакцинации от COVID-19 в Кыргызстане

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило дополнительные 2,8 миллиона долларов США для поддержки Кыргызской Республики в борьбе с пандемией COVID-19 и укрепления системы здравоохранения страны. Новое финансирование будет направлено на поддержку усилий по вакцинации, обучению медработников и улучшение информационных систем здравоохранения. Об этом говорится в сообщении посольства США в Кыргызстане, передает Trend со ссылкой на Кабар.

«Безопасные и эффективные вакцины – это лучший инструмент, который у нас есть против COVID-19. Чтобы спасти жизни, восстановить экономику и остановить угрозу появления новых вариантов вируса, мы должны вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее», - отметил Кит Симмонс, исполняющий обязанности директора USAID в Кыргызской Республике.

Продвижение вакцинации является важным компонентом этой поддержки. USAID будет работать с Республиканским центром иммунопрофилактики, Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций и ЮНИСЕФ над разработкой плана коммуникаций для продвижения вакцин и повышения показателей вакцинации по всей стране.

Говоря о важности вакцинации против COVID-19, Асель Сартбаева, известный эксперт по вакцинам из Кыргызстана, которая ведет работу в Университете Бата в Великобритании, сказала: «Сегодня вакцины спасают миллионы жизней, ведь гораздо проще и дешевле предотвратить инфекцию, чем лечить ее. Существующие вакцины были разработаны и широко апробированы для получения эффективных и безопасных вакцин. Все данные клинических испытаний находятся в открытом доступе, так что каждый может их увидеть и понять. Я призываю всех кыргызстанцев пройти вакцинацию. Это защитит вас, вашу семью, ваших родственников и особенно всех уязвимых людей в обществе по всей стране».

Финансирование также будет поддерживать деятельность, связанную с консультированием по вакцинации, транспортировкой, хранением и применением вакцины, а также утилизацией медицинских отходов – все это ключевые компоненты успешной кампании по вакцинации. В рамках данного содействия, будут также организовано обучение для медработников по распознаванию и лечению редких случаев осложнения после иммунизации.

USAID предоставит финансирование через Abt Associates и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).