Кувейт и КР рассмотрят возможность обмена студентами и преподавателями по мере стабилизации эпидситуации

4 ноября 2021 года посол Кыргызской Республики в Государстве Кувейт Азамат Карагулов провел встречу с министром образования Государства Кувейт доктором Али Фахд Аль-Мудафом с целью обмена мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в сфере образования. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщили в МИД КР.

Отмечается, что посол А.Карагулов обсудил историю отношений сторон в сфере образования и в качестве основных его достижений отметил деятельность Восточного университета имени М.Кашгари-Барскани, который был открыт в 1999 году. Он также коснулся задач дальнейшего развития межведомственных и межвузовских связей, подготовки к подписанию двусторонних соглашений в рамках предстоящего официального визита президента КР в Кувейт.

Министр образования доктор Али Аль-Мудаф заверил в готовности кувейтской стороны к расширению сотрудничества, отметив положительный опыт обучения кыргызских студентов в вузах и языковых центрах Кувейта, а также рассмотреть возможности поддержки совместных образовательных проектов, в том числе по взаимообмену студентами и преподавателями по мере стабилизации эпидемиологической ситуации.

Стороны также обменялись мнениями относительно опыта двух государств по вопросам организации обучения в вузах в условиях пандемии и посткоронавирусный период. В заключение стороны подтвердили намерения о продолжении совместных и активных усилий в реализации перспективных задач в сфере образования.