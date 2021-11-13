Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с президентом Турции

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12 ноября в г. Стамбул Турецкой Республики на полях Саммита глав стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Главы государств обсудили актуальные вопросы укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Реджеп Тайип Эрдоган, тепло поприветствовав Садыра Жапарова, отметил, что заседание Высшего совета стратегического сотрудничества между Турцией и Кыргызстаном, состоявшееся в июне этого года, придало дополнительный импульс укреплению двусторонних отношений.

Он особо подчеркнул, что за 8 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами приближается к показателям 2020 года. Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на увеличение уровня взаимного товарооборота до 1 млрд долларов США.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь выразил признательность турецкой стороне за гостеприимство и организацию Саммита на высоком уровне.

Он напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами и выразил уверенность в наращивании двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Садыр Жапаров обратил особое внимание на вопрос реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе о создании Кыргызско-Турецкого инвестиционного фонда. По его мнению, такой фонд основан на взаимной заинтересованности в расширении инвестиционных и финансовых отношений между двумя странами и способствует реализации государственных и частных самофинансируемых проектов кыргызских и турецких предпринимателей.

Лидеры Кыргызстана и Турции выразили взаимную готовность к наращиванию совместного сотрудничества по всем актуальным направлениям.