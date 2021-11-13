В Кыргызстан доставили партию вакцины "Спутника Лайт"

Партия гуманитарной помощи, которая состоит из 200 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", 12 ноября доставлена из России в Кыргызстан. Об этом сообщили в пятницу в посольстве России в Кыргызстане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в количестве 200 тыс. доз доставлена сегодня в аэропорт города Бишкек", - заявил представитель посольства.

По его словам, российское правительство выделило ранее $1,2 млн на приобретение данной партии препарата "Спутник Лайт" в рамках оказания безвозмездной помощи Кыргызстану в борьбе с распространением COVID-19.