В Кыргызстане выработана модель регулирования цен на жизненно важные лекарства

В Кыргызстане в последние годы проводится активная работа в области регулирования цен на лекарственные средства (ЛС), передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба Департамент лекарственных средств и медизделий, проделана огромная работа по разработке механизма регулирования цен на лекарства, изучен опыт других стран и была выработана модель регулирования цен на ЛС, подходящая для нашей страны. При этом необходимо отметить, что не существует уникальной модели ценорегулирования, подходящей для всех стран, так как на регулирование цен влияют очень много факторов, такие как численность населения, импортозависимость, наличие заводов по производству лекарств и т.д.

Данный механизм ценорегулирования, который в настоящее время утвержден постановлением правительства КР №91 от 28.07.21, является временным и пилотным, который предполагает начать ценорегулирование с двух категорий ЛС:

1) лекарственные средства, возмещаемые по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий;

2) лекарственные средства, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции (COVID–19).

После апробации на указанных категориях, механизм ценорегулирования будет распространен на весь Перечень жизненно важных лекарственных средств (ПЖВЛС).