За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 7 тыс. 155 человек
За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 7 тыс. 155 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает республиканский штаб.
Согласно данным, из них первой дозой вакцинировано 3 тыс. 338 человек, второй дозой – 3 тыс. 817.
В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 1 млн 70 тыс. 464 человека, второй дозой – 851 тыс. 71.
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