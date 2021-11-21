За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 7 тыс. 155 человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 7 тыс. 155 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает республиканский штаб.

Согласно данным, из них первой дозой вакцинировано 3 тыс. 338 человек, второй дозой – 3 тыс. 817.

В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 1 млн 70 тыс. 464 человека, второй дозой – 851 тыс. 71.