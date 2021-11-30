По данным ручного подсчета почти 29% протоколов в парламент Кыргызстана проходят 7 партий

По единому избирательному округу на 17:56 30 ноября из 2494 избирательных участков вручную обработаны данные 710 УИК или 28.47%, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По единому избирательному округу на выборах приняли участие 1 006 кандидатов от 21 политической партии.

Также из 2 494 автоматически считывающих урн получены данные с 2 434 АСУ, что составляет 97,59%.

По предварительным данным АСУ в парламент проходят следующие партии – «Бутун Кыргызстан», «Альянс», «Ыйман Нуру», «Ынтымак», «Ишеним» и «Ата-Журт Кыргызстан».